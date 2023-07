Corea del Sud-Italia: Fadiga (Università di Ferrara), sviluppo Metaverso non distolga da importanza dei contatti interpersonali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo e la progressiva adozione del Metaverso non devono portare a trascurare l'importanza delle relazioni interpersonali dirette per il corretto sviluppo cerebrale. Lo ha dichiarato Luciano Fadiga, ricercatore senior dell’Istituto Italiano di Tecnologia e professore di Fisiologia Umana presso l’Università di Ferrara, durante il seminario “Metaverse RenAissance. Perspectives and developments in Italy and Korea” in corso alla Korea University di Seul. “Quando le persone si guardano negli occhi, la corteccia frontale del cervello reagisce in modo drammatico. Quando le persone non lo fanno non ottengo una reazione cerebrale della stessa portata", ha spiegato lo scienziato. "Abbiamo bisogno del contatto visivo. Abbiamo bisogno dell’interazione, fondamentale per il corretto sviluppo del nostro cervello. Dobbiamo ricordarci dell’importanza di un 'RealVerse'". (segue) (Git)