Corea del Sud-Italia: Fadiga (Università di Ferrara), sviluppo Metaverso non distolga da importanza dei contatti interpersonali (4)

- Il seminario prosegue con gli interventi del professor Luciano Fadiga, ricercatore senior dell’Istituto Italiano di Tecnologia e professore di Fisiologia Umana presso l’Università di Ferrara, del dottor Min-koo Kim, capo del Web3 Laboratorio di Sviluppo Aziendale della Lg U+ e del dottor Heesuk Kang, Capo Business di Naver Z. A concludere l’incontro interverrà infine la dottoressa Ahram Moon, ricercatrice presso l’Istituto coreano per lo Sviluppo della Società dell'Informazione (Kisdi), che partirà dai principi etici per il Metaverso presentati dal governo coreano a fine 2022 per integrarli con quanto detto durante i lavori ed ipotizzare “i prossimi passi”. (Git)