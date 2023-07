Ucraina: commissione statale arriva a monastero delle Grotte di Kiev per sigillare 3 edifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti della commissione del ministero della Cultura ucraino sono arrivati oggi al monastero delle Grotte di Kiev per sigillarne tre edifici. Lo ha riferito la Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca. "Oggi, il ministero della Cultura ha inviato una commissione al monastero delle Grotte di Kiev per continuare a sigillare gli edifici del monastero in modo illegale (poiché la controversia in tribunale è ancora in corso)", si legge in un messaggio pubblicato sul canale Telegram della Chiesa. Secondo quanto riferito dall'Unione dei giornalisti ortodossi, la commissione statale ucraina intende sigillare gli edifici 57, 69 e 70. (Rum)