Spagna: ministra Lavoro, dati su disoccupazione sono molto positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro spagnola e leader di Sumar, Yolanda Diaz, ha definito "molto positivi" i dati relativi alla disoccupazione a giugno, sottolineando il raggiungimento dei minimi storici in quella giovanile. In alcune dichiarazioni a "Tve", Diaz ha evidenziato che le iscrizioni alla Previdenza sociale si avvicinano ormai a 21 milioni di persone, grazie al miglioramento della qualità dell'occupazione dovuto alla riforma del lavoro approvata dal governo. "I dati parlano chiaro, la disoccupazione sta diminuendo in tutti i settori, in tutte le regioni. Credo che le cose stiano andando molto bene", ha detto. Tuttavia, la ministra ha avvertito che se il Partito popolare (Pp) arrivasse al governo "le cose potrebbero cambiare", dicendosi "convinta" che sarebbero apportate modifiche alla riforma del lavoro. (Spm)