Germania: esportazioni in calo a maggio dello 0,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germania sono diminuite a maggio dello 0,7 per cento su base annua e dello 0,1 per cento da aprile, raggiungendo un valore di 130,5 miliardi di euro. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), secondo cui gli Stati Uniti si confermano il primo mercato di vendita del “Made in Germany”. Le imprese tedesche hanno esportato negli Usa beni per 12,7 miliardi di euro, con un declino del 3,6 per cento da aprile. Nello stesso periodo, è invece aumentato dell'1,6 per cento a 8,6 miliardi di euro l'export della Germania in Cina. Per quanto riguarda le importazioni sul mercato tedesco, il dato segna un incremento dell'1,7 per cento su base mensile e una contrazione dell'8,6 per cento rispetto a maggio del 2022 a 116,1 miliardi di euro. (Geb)