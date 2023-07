Medio Oriente: sale a 10 morti e oltre 100 feriti il bilancio dell’operazione israeliana a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a 10 morti e oltre 100 feriti, dei quali almeno 20 in condizioni critiche, il bilancio dell’operazione delle Forze di difesa israeliane (Idf) a Jenin, in Cisgiordania. Lo ha annunciato questa mattina il ministero della Sanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), come riferisce l’agenzia di stampa “Wafa”. Circa 150 veicoli militari delle Idf sono entrati questa mattina a Jenin, circondando il campo profughi e perquisendo diverse abitazioni in cerca di sospetti terroristi. Tiratori scelti sono stati schierati sui tetti di numerosi edifici, mentre in molti quartieri di Jenin è stata interrotta l’erogazione di corrente elettrica. Testimoni oculari hanno riferito che le Idf hanno chiuso le vie d’accesso al campo profughi, impedendo l’accesso delle ambulanze accorse sul posto per soccorrere i feriti. Intanto, mentre sono in corso scontri tra militari israeliani e gruppi di giovani palestinesi, tra la popolazione civile chi ne ha facoltà sta lasciando il campo profughi nel timore di bombardamenti da parte delle Idf. (Res)