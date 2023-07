Medio Oriente: riunione straordinaria della Lega araba su sviluppi situazione a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ prevista per oggi una riunione straordinaria tra i delegati permanenti degli Stati membri del Consiglio della Lega araba, per discutere “dell’agressione israeliana a Jenin, in Cisgiordania occupata”. Il vertice è stato chiesto, ieri, dai rappresentanti dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), della Giordania e dell’Egitto. Secondo l’emittente televisiva giordana “Al Mamlaka”, la riunione dovrebbe avere inizio alle 11 ora locale. Il rappresentante permanente dell’Anp, infatti, aveva richiesto la riunione straordinaria per discutere della “crescente violenza di Israele contro il popolo palestinese, inclusa l’aggressione contro la città di Jenin e il suo campo profughi”. “L’incontro urgente, che si terrà su richiesta dell’Anp, in coordinamento con i fratelli di Egitto e Giordania, sarà occasione di discutere delle modalità con cui portare avanti un’azione efficace a livello arabo e internazionale, per fermare l’aggressione di Israele, attribuirne la responsabilità legale e chiedere la protezione internazionale per il popolo palestinese”, ha spiegato il rappresentante permanente dell’Anp presso la Lega araba, Muhannad al Aklouk. La massiccia operazione lanciata ieri dalle autorità israeliane, che comprende incursioni di terra con il supporto dell’aviazione militare (incluso il bombardamento con droni), è considerata la più imponente dell’ultimo ventennio. (Res)