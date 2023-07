Pakistan: rupia in rialzo sul dollaro dopo annuncio accordo con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rupia pakistana ha registrato oggi un rialzo del 4,8 per cento sul dollaro a 274,5, sull'onda dell'ottimismo per l'accordo raggiunto da Islamabad con il Fondo monetario internazionale (Fmi). La sessione di contrattazioni di oggi è la prima dopo l'annuncio dell'accordo per un nuovo pacchetto finanziario da 3 miliardi di dollari: i mercati e le banche pakistani sono rimasti chiusi ieri in corrispondenza con la festività dell'Eid. (segue) (Inn)