Pakistan: rupia in rialzo sul dollaro dopo annuncio accordo con Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan ha raggiunto un accordo di livello tecnico con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per un sostegno finanziario da 3 miliardi di dollari. Lo ha annunciato venerdì il Fondo monetario, chiudendo positivamente un negoziato da cui dipendevano le sorti finanziarie del Pakistan, che si trova sull'orlo dell'insolvenza. L'accordo, che dovrà essere approvato dal consiglio esecutivo del fondo in programma questo mese, giunge dopo un'attesa di otto mesi e offre un margine di respiro a Islamabad, alle prese con un acuto squilibrio della bilancia dei pagamenti. I tre miliardi di dollari - una cifra superiore alle previsioni - verranno stanziati nell'arco di nove mesi. Il Pakistan era in attesa dello sblocco di una tranche di 2,5 miliardi di dollari, parte di un prestito da 6,5 miliardi di dollari concordato con il Fondo monetario nel 2019 e scaduto la scorsa settimana. (segue) (Inn)