Ucraina: Zelensky, vi difendiamo dalla tirannia di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un suo intervento sulla "Stampa" in occasione del 4 luglio, giornata della dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti, scrive che "quando dettero vita a una repubblica basata sulle libertà dell'individuo e sul pluralismo politico, impegnandosi a vivere da 'Stati liberi e indipendenti', i padri fondatori statunitensi cambiarono la storia. Quello fu ed è il più grandioso tentativo mai fatto di affrancare l'umanità dalla tirannide, e mise fine a secoli di sudditanza per creare un nuovo tipo di nazione, in cui tutti sono uguali e vivono liberi. Questa realtà straordinaria fu creata il 4 luglio 1776". "Il 24 febbraio 2022 - continua il presidente - noi ucraini abbiamo fatto la stessa scelta. Il popolo americano si è schierato dalla nostra parte e, ne sono sicuro, resterà al nostro fianco fino alla fine. Oggi, mentre gli americani celebrano la loro libertà e la loro indipendenza, noi festeggiamo con voi, sognando il giorno in cui ogni centimetro quadrato di Ucraina sarà libero dalla tirannide che cerca di annientarci". Zelensky ricorda che "nel 2022, quando ha invaso l'Ucraina, la Russia ha provato non soltanto ad assoggettare tutto il popolo ucraino al regime dittatoriale di Vladimir Putin, ma anche ad annientare gli ideali che ispirano gli uomini a essere liberi. Da quando l'Ucraina si è conquistata l'indipendenza, gli ucraini hanno sempre sostenuto la democrazia, hanno difeso la dignità di ogni individuo, hanno lottato per vivere in un mondo libero insieme alle altre nazioni europee". (segue) (Res)