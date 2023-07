Ucraina: Zelensky, vi difendiamo dalla tirannia di Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se osserva l'Ucraina - osserva inoltre il presidente -, la tirannide russa vede di non essere né eterna né sostenibile: un'Ucraina libera e indipendente; un'Ucraina forte e democratica che diffonde la vera democrazia e la libertà qui, sul fianco orientale dell'Europa, e soprattutto in Russia. Un'Ucraina integrata nell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord e nell'Occidente è garanzia che la libertà continuerà a prevalere e la pace trionferà". Zelensky rileva infine che "la dittatura russa sta cercando in ogni modo possibile di attirare altri nemici della libertà, in particolare il regime iraniano che cerca di intimorire le libere nazioni di tutto il mondo e che fornisce alla Russia armi che tutti i giorni massacrano innocenti civili ucraini. Se la Russia dovesse prevalere sull'Ucraina - Dio non volesse -, altri Paesi si sentirebbero incoraggiati a prendere le armi e fare guerra ai popoli liberi di altre regioni del pianeta. Tutti gli scenari di questo tipo - conclude il presidente ucraino - possono essere nullificati soltanto con la difesa a oltranza della libertà, di coloro che aspirano a essere liberi e delle alleanze nate a tutela della libertà. Noi ucraini e voi americani non rinunceremo mai alla libertà". (Res)