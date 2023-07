Medio Oriente: Organizzazione cooperazione islamica condanna incursione israeliana a Jenin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) ha condannato fermamente “i crimini di guerra compiuti dalle forze di occupazione israeliane nella città di Jenin e nel suo campo profughi contro civili disarmati, personale medico e centri sanitari e la distruzione di infrastrutture, abitazioni e moschee”. Lo si apprende da un comunicato diffuso ieri sul sito ufficiale dell’Oic, in cui si definisce l’operazione lanciata ieri dalle Idf a Jenin, in Cisgiordania, come “un crimine riprovevole, che si aggiunge al bilancio dei crimini e del terrorismo di Stato di cui sono colpevoli le forze di occupazione israeliana ai danni del popolo palestinese”. Per questo, l’Oic ha lanciato un appello al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite affinché si assuma le proprie responsabilità per far rispettare le risoluzioni e garantire protezione al popolo palestinese. (Res)