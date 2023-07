Editoria: Barachini, più fondi per trainare il settore fuori dal guado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risorse sono ingenti. Non so se sufficienti per rispondere a tutte le esigenze del settore editoriale in un momento come questo. Ma abbiamo voluto fare uno sforzo, importante, per dare sostegno alle realtà che dovranno essere in grado di poter stare sul mercato dopo aver ricevuto risorse e interventi". Alberto Barachini, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria e un passato che fino al 2017, per 18 anni, l'ha visto giornalista Mediaset, commenta così in una intervista al "Sole 24 Ore" gli interventi contenuti nel Fondo straordinario per l'editoria per il 2023 e in generale la dotazione per il settore. "In sede di manovra di Bilancio - puntualizza Barachini - spero di riuscire a trovare la quadra per portare tutte le risorse per l'editoria, oggi frammentate in vari provvedimenti, all'interno di un unico Fondo". Il Fondo straordinario ha una dotazione di 140 milioni: "Esatto. E le risorse sono salite rispetto ai 90 milioni del 2022. Tutto avviene a valle di un lavoro iniziato con l'insediamento del governo di cui faccio parte. È evidente che la prima cosa da fare è stata operare una ricognizione di misure e risorse a disposizione". "La seconda indagine - continua - è stata fatta ascoltando istanze e bisogni dell'editoria tradizionale e di quella digitale. Alla base c'era e c'è la necessità di accompagnare integrazione, innovazione e occupazione. Sono i tre concetti chiave". (segue) (Res)