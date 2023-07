Editoria: Barachini, più fondi per trainare il settore fuori dal guado (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inutile girarci attorno però: si parla di un settore che ha un tema, forte, di difesa occupazionale: "Senza dubbio. Io credo che in questo senso sia emblematico quello che abbiamo fatto per le agenzie di stampa. Premetto che abbiamo voluto modificare proprio la filosofia di fondo dell'intervento pubblico. Per i sostegni si seguivano criteri del 2017. Poi sempre prorogati. Da tempo si parla della necessità di rivedere questa impostazione. Un comitato presieduto da Sabino Cassese ci ha aiutato in questo lavoro per andare verso un vero sostegno all'informazione primaria. Abbiamo, quindi, previsto un elenco di rilevanza nazionale: si devono avere almeno 5o giornalisti articolo i a tempo indeterminato". "E abbiamo individuato - conclude Barachini - anche parametri incentivanti: assunzione di giornalisti fino a 35 anni di età, investimenti in tecnologie, collaborazioni con agenzie estere. In questo quadro abbiamo pensato di valorizzare ogni giornalista in più rispetto alla soglia dei 50. E c'è un'altra novità: fra i criteri di base ci sarà anche l'istituzione di un Garante sulle fake news". (Res)