Salario minimo: Sbarra (Cisl), stipendi bassi non si aboliscono con un numero

- Il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, spiega al "Riformista" la sua posizione sul salario minimo: "Sarebbe bello abolire sfruttamento e bassi salari con un numero fissato in Gazzetta ufficiale. Purtroppo, non è così. Si rischia anzi di peggiorare la situazione, alimentando il sommerso e schiacciando le retribuzioni medio-alte. Il salario minimo ci vuole, ma deve essere di natura contrattuale: deve scaturire, settore per settore, dai trattamenti economici dei Contratti nazionali prevalenti". "Questi - aggiunge - sono mediamente ben al di sopra dei 9 euro l'ora, ma contengono anche tante altre tutele: dalle 13me e 14me alle maggiorazioni, dalla sanità alla pensione integrativa, buoni pasto, ferie, Tfr, straordinari, flessibilità, lavoro notturno, ecc. L'Europa indica la via di una paga oraria stabilita per legge solo per i Paesi in cui la contrattazione è poco diffusa: da noi è superiore al 97 per cento dei settori". Lo sfruttamento del lavoro però esiste: "Il problema esiste eccome. E richiede l'estensione dei trattamenti economici fissati dai contratti maggiormente diffusi, focalizzandosi su quei comparti ancora non coperti dalle relazioni industriali per associarli al contratto 'leader' più prossimo. Si può fare in breve tempo, garantendo importi maggiori di 9 euro l'ora e un riferimento preciso agli ispettori per combattere i contratti pirata. Non serve neppure la legge sulla rappresentanza: i dati necessari sono già a disposizione di Inps e Cnel". (segue) (Res)