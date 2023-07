India: oggi vertice virtuale Sco presieduto da Modi, tra i partecipanti Putin, Xi e Sharif

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, presiederà oggi il 22mo vertice dei leader dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), in formato virtuale. Il governo indiano, che detiene la presidenza di turno dell’Organizzazione, ha deciso – a sorpresa, ma non troppo – di convocare la riunione in videoconferenza. Al summit sono stati invitati a partecipare i leader di tutti gli Stati membri: Cina, Russia, Kazakhstan, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan e Uzbekistan. Lo svolgimento da remoto eviterà al premier di Nuova Delhi di dover accogliere di persona il presidente cinese, Xi Jinping, quello russo, Vladimir Putin, e l’omologo pachistano, Shehbaz Sharif. Tutti e tre hanno confermato ufficialmente la loro partecipazione. Per Putin sarà il primo appuntamento multilaterale dopo la rivolta della compagnia Wagner di Evgenij Prigozhin. (segue) (Inn)