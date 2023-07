India: oggi vertice virtuale Sco presieduto da Modi, tra i partecipanti Putin, Xi e Sharif (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra l’India e la Russia, storicamente forti, sono ancora tali, nonostante la guerra in Ucraina. Nuova Delhi non ha condannato l’invasione da parte di Mosca, da cui acquista da sempre armamenti e da cui compra maggiori quantitativi di petrolio da quando è iniziato il conflitto. Tuttavia, da tempo la Difesa indiana sta diversificando i suoi fornitori e negli ultimi anni i rapporti con gli Stati Uniti sono diventati più stretti, come testimonia anche la recente visita a Washington di Modi. Su Putin pende un mandato di cattura spiccato dalla Corte penale internazionale (Cpi) per presunti crimini di guerra (la deportazione illegale di minori dalle zone occupate dell’Ucraina alla Russia), ma l’India non è tra i Paesi firmatari dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e non avrebbe l’obbligo di eseguire l’arresto. (segue) (Inn)