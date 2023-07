India: oggi vertice virtuale Sco presieduto da Modi, tra i partecipanti Putin, Xi e Sharif (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Con la Cina, invece, i rapporti, storicamente competitivi, sono pessimi da tre anni, ovvero dallo scontro fra truppe avvenuto il 15 giugno 2020 nella Valle del Galwan, che ha riacceso una disputa pluridecennale, tuttora irrisolta, nonostante 18 cicli di colloqui militari, 13 riunioni del Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento sugli affari di confine (Wmcc) e diversi incontri tra i ministri degli Esteri, l'ultimo a maggio a Goa, a margine della ministeriale Sco. Il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, ha ripetuto più volte che le relazioni non possono normalizzarsi se non c'è pace e tranquillità nelle zone di confine. E in quell'area contesa si stima che siano schierati circa 50 mila militari per parte. Con i fatti del Galwan è finita la stagione di dialogo cui Modi e Xi avevano dato vita tra il 2018 e il 2019: due vertici informali, il primo a Whuan e il secondo a Chennai, hanno aperto e chiuso quella parentesi. In mezzo altri due incontri: a Tsingtao, a margine del vertice Sco, e a Johannesburg, a margine del vertice Brics. Dal 2020 il leader indiano e quello cinese si sono stretti la mano e hanno parlato qualche minuto solo lo scorso novembre, a margine del G20 di Bali, in Indonesia.