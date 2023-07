India: oggi vertice virtuale Sco presieduto da Modi, tra i partecipanti Putin, Xi e Sharif (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra l’India e il Pakistan, divisi dalla questione del Kashmir fin dalla loro nascita come Paesi indipendenti, non si registrano progressi, nonostante l’impegno preso nel 2021 dai direttori generali delle operazioni militari di rispettare il cessate il fuoco e gli altri accordi e di aprire una linea diretta di comunicazione per cercare di superare i problemi che ostacolano la pace. Proprio a margine della ministeriale Sco di Goa, alla quale ha partecipato anche il ministro degli Esteri pachistano, Bilawal Bhutto Zardari, Jaishankar si è espresso in termini molto duri sull’omologo e il governo di cui fa parte: “In qualità di ministro degli Esteri di uno Stato membro della Sco, il signor Bhutto Zardari è stato trattato di conseguenza. In qualità di promotore, giustificatore e mi dispiace dirlo, portavoce dell'industria terroristica, che è il pilastro del Pakistan, le sue posizioni sono state sfidate e sono state contrastate... anche durante la stessa riunione della Sco”, ha dichiarato. Bhutto Zardari è stato il primo ministro degli Esteri pachistano a recarsi in India dopo 12 anni, ma non ha aperto la strada per una visita di Sharif nell’ambito della presidenza indiana della Sco. (segue) (Inn)