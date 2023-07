India: oggi vertice virtuale Sco presieduto da Modi, tra i partecipanti Putin, Xi e Sharif (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India e il Pakistan sono gli ultimi Stati a essere entrati nell’Organizzazione, nel 2017. Il prossimo sarà l’Iran, che nel settembre 2021 è divenuto Paese osservatore e nel settembre 2022 ha firmato il memorandum d’intesa sugli obblighi dell’adesione, approvata a novembre dal parlamento. In occasione del vertice odierno si attende la formalizzazione dell’ingresso. L’India ha invitato altri due Paesi osservatori: la Bielorussia e la Mongolia. Come da tradizione, è stato invitato anche, come Paese ospite, il Turkmenistan. Infine, l’invito è stato rivolto ai vertici di sei organizzazioni: Nazioni Unite, Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), Comunità degli Stati indipendenti (Csi), Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), Unione economica eurasiatica (Uee) e Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). (segue) (Inn)