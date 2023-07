India: oggi vertice virtuale Sco presieduto da Modi, tra i partecipanti Putin, Xi e Sharif (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il programma reso noto dal ministero degli Esteri dell’India, il summit sarà incentrato sul tema della sicurezza, che la presidenza indiana declina in modo estensivo: dal rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale alla sicurezza economica e ambientale. È un mantra che Modi ripete dal suo intervento al vertice di Tsingtao del 2018, dove dichiarò: “Credo che con la nostra significativa cooperazione in queste direzioni la Sco sarà in grado di diventare un’organizzazione sicura e connessa nel vero senso”. La connettività e il commercio sono tra le altre priorità. L’India, recita un comunicato, “rimane impegnata a svolgere un ruolo positivo e costruttivo nell’Organizzazione e attende con impazienza un vertice Sco di successo come culmine della sua presidenza”. (segue) (Inn)