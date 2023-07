India: oggi vertice virtuale Sco presieduto da Modi, tra i partecipanti Putin, Xi e Sharif (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Assicurando il suo impegno nella Sco, il governo indiano ha ricordato di aver ospitato finora 134 eventi e riunioni, di cui 14 di livello ministeriale, e di aver introdotto cinque nuovi pilastri di cooperazione: start-up e innovazione, medicina tradizionale, emancipazione dei giovani, inclusione digitale, patrimonio culturale buddista. Nell’ambito del suo turno alla guida dell’Organizzazione, l’India ha designato Varanasi come capitale della cultura e del turismo per il 2022-23, ha ospitato un festival cinematografico e un festival del miglio a Mumbai, ha promosso diverse altre iniziative culturali e di dialogo. Eppure, per l’evento politico culminante, la riunione dei leader, ha optato per il formato virtuale, senza dare spiegazioni. Le motivazioni, tuttavia, sono facilmente intuibili. La Sco è una piattaforma importante per Nuova Delhi per stringere i legami con l’Asia centrale. Al tempo stesso l’India è impegnata su altri fronti e sta intensificando i suoi rapporti con l’Occidente. Quest’anno il Paese è presidente anche del G20, presidenza alla quale sta dando un risalto assai superiore e che sta sfruttando per ribadire le sue ambizioni di potenza in ascesa e proporsi come portavoce del “Sud globale”. Si sta già organizzando il summit di settembre a Nuova Delhi, quello in presenza. (Inn)