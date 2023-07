Corea del Sud-Italia: prosegue a Seul la rassegna sull'etica nel Metaverso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Korea University di Seul ospita oggi il seminario “Metaverse RenAissance. Perspectives and developments in Italy and Korea”, seconda conferenza di una rassegna sui temi dell’etica nel Metaverso che si è aperta ieri, con una prima conferenza presso l’Assemblea nazionale coreana. L'evento è organizzato dall’ambasciata d’Italia a Seul in collaborazione con la Korea Information Society Development Institute (Kisdi) e la Metaverse Alliance, e si propone di approfondire temi quali l'impiego etico, responsabile e inclusivo del Metaverso e le sue opportunità imprenditoriali. Con lo sviluppo delle nuove tecnologie legate al Metaverso le società si trovano di fronte a un nuovo Rinascimento che si dovrà interfacciare con un nuovo contesto virtuale, tutelando e valorizzando tutte le potenzialità umane. La conferenza offre l'occasione per un dialogo sinergico e costruttivo tra alcuni dei più celebri esperti provenienti da vari ambiti della conoscenza, in un evento costruito all’insegna della interdisciplinarietà, per sottolineare come l’innovazione e la scienza non possono prescindere dall’umanesimo e dalla filosofia, e la tecnologia deve restare sempre uno strumento al servizio delle persone. (segue) (Git)