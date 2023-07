Corea del Sud-Italia: prosegue a Seul la rassegna sull'etica nel Metaverso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il convegno, interamente condotto e moderatore dal noto presentatore Alberto Mondi, è stato aperto dai saluti dell’ambasciatore d’Italia, Federico Failla, del direttore generale del ministero delle Scienze e delle Itc, Oh Youngsu, e del presidente dell’Alleanza per il Metaverso, dott. Yoo Jisang. La prima parte della conferenza ha visto un dibattito tra esperti di fama mondiale, provenienti da Italia e Corea del Sud: Paolo Benanti, professore di Teologia Morale, Bioetica e Neuroetica alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, Tiziana Catarci, professoressa di Informatica all’Università La Sapienza di Roma , Jaeseung Jeong, professore di Ingegneria Biologica e Cerebrale presso l’Istituto avanzato di scienza e tecnologia della Corea (Kaist), e Sangwook Yi, professore presso i dipartimenti di Filosofia e di Intelligenza Artificiale presso la Hanyang University nonché vice presidente della Commissione mondiale sull’Etica per la Conoscenza Scientifica e la Tecnologia dell’Unesco. (segue) (Git)