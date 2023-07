Sardegna: struttura della ex cooperativa Moneta a La Maddalena diventerà casa per ragazzi disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato sottoscritto ieri nella sede del Comune de La Maddalena, alla presenza dell’assessore degli Enti locali, Ado Salaris, il passaggio in comodato d’uso gratuito di un importante bene regionale, la ex cooperativa Moneta, a favore del dell’Amministrazione comunale. Le strutture, una volta ristrutturate, saranno destinate al progetto di interesse sociale “Dopo di noi” (cooperativa Caprera) e diventeranno la “casa” dove andranno a vivere i ragazzi diversamente abili dopo che i genitori non ci saranno più. È una iniziativa che la città, su proposta delle famiglie, attende da 18 anni ed è per questo che quella di questo pomeriggio è una firma storica. “I protagonisti di questa importante storia devono essere oltre che i genitori i ragazzi stessi”, ha detto l’Assessore degli Enti locali, Aldo Salaris, che ha esortato il sindaco a far sì che “questo luogo divenga un faro della loro vita quotidiana". (segue) (Rsc)