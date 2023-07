Sardegna: struttura della ex cooperativa Moneta a La Maddalena diventerà casa per ragazzi disabili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esponente della Giunta Solinas si è a lungo soffermato, nel corso del suo intervento, sulla valenza di carattere sociale che l’iniziativa riveste e sulla forte volontà che ha spinto la Regione, e l’Assessorato degli Enti locali in particolare, ad andare verso quella direzione. "La Regione oggi ha piantato un seme per agevolare l’autonomia di questi ragazzi e garantire loro un futuro sereno. Abbiamo messo al centro il valore della persona e partendo da questo ci siamo adoperati per arrivare alla firma odierna, nella certezza che quanto avvenuto a La Maddalena possa essere una best practice da replicare in altri contesti e in altri luoghi". I ragazzi inizieranno da subito un percorso dove impareranno ad autogestirsi (laddove possibile in base alla disabilità) così da arrivare pronti per il futuro. Il contratto ha una durata di 6 anni prorogabili di altri 6. (Rsc)