Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor interviene alla conferenza stampa di presentazione della mostra "Nuova luce da Pompei a Roma". Musei Capitolini, Villa Caffarelli - via di Villa Caffarelli. (ore 11)REGIONE LAZIO- L’assessore al Personale, alla sicurezza urbana della Regione Lazio, Luisa Regimenti interviene al convegno “Cara Regione ti scrivo, l’assessore risponde”, un momento di confronto con il mondo associativo regionale. Regione Lazio, sala Tevere, via Cristoforo Colombo 212 (ore 10.30) (segue) (Rer)