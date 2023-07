Energia: ministero Esteri Kuwait invita Teheran al dialogo sui confini marittimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’annuncio da parte dell’Iran dell’intenzione di avviare trivellazioni nel giacimento di gas di Al Durra, il Kuwait ha rivendicato per sé e per il Regno dell’Arabia Saudita i diritti esclusivi sulle perforazioni nel sito. Lo ha affermato, ieri, il vice primo ministro e ministro del Petrolio del Kuwait, Saad al Barrak, spiegando che “Al Durra è una risorsa naturale kuwaitiana e saudita e nessun altro ha diritti sul sito, fin quando non saranno delimitati i confini marittimi”. Al Barrak, inoltre, secondo quanto riferisce il quotidiano “Kuwait Times”, si è definito “sorpreso dalle pretese e dalle intenzioni iraniane sul giacimento di Al Durra, che sono in contrasto con le più elementari norme che regolano le relazioni internazionali”. Contestualmente, il ministero degli Esteri del kuwaitiano ha sottolineato, in un comunicato stampa diffuso ieri, che sul giacimento, situato nello spazio marittimo nazionale, i diritti esclusivi spettano a Kuwait e Arabia Saudita. La diplomazia kuwaitiana, inoltre, ha rinnovato il suo appello a Teheran affinché si avviino negoziati sulla definizione dei confini marittimi. Tali dichiarazioni giungono dopo che, alla fine di giugno, il direttore della National Iranian Oil Company, Mohsen Khajesteh Mehr, aveva dichiarato che Teheran stava portando a termine i preparativi per iniziare le trivellazioni nel giacimento di Al Durra, che la Repubblica islamica chiama Arsh. Il 21 marzo 2022, infatti, i ministri dell’Energia di Kuwait e Arabia Saudita avevano firmato un accordo per lo sfruttamento del giacimento. Una dichiarazione congiunta successiva alla firma dell'accordo aveva dunque stabilito che la Joint Operations Company di Al-Khafji (joint venture costituita da Aramco Gulf Operations e Kuwait Gulf Oil Company) avrebbe scelto un consulente per condurre gli studi necessari per lo sviluppo del campo, utilizzando le migliori pratiche, tecnologie moderne e considerando la sicurezza, la salute, l'ambiente e la progettazione ingegneristica più efficiente e redditizia. Tuttavia, l'Iran aveva definito "illegale" l’accordo, chiedendo di partecipare a qualsiasi attività riguardante il giacimento. Il Ministero degli Esteri iraniano aveva sottolineato, infatti, che "alcune sue parti erano situate nell'area delle acque non definite tra l'Iran e il Kuwait". Il 13 aprile 2022, quindi, Arabia Saudita e Kuwait avevano invitato il governo iraniano a partecipare a negoziati congiunti per definire il confine orientale della zona sottomarina condivisa. (Res)