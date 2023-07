Giappone: Fukushima, Tokyo attende ultimo rapporto Aiea per avviare scarico acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone attende il rapporto finale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) in merito ai piani del Paese per lo scarico dell'acqua decontaminata di Fukushima nell'oceano, che dovrebbe avvenire nell'arco die prossimi 30-40 anni. Il direttore dell'Aiea, Rafael Grassi, inizia oggi una visita di quattro giorni nel Paese, nel corso della quale incontrerà il primo ministro Fumio Kishida e illustrerà i risultati della revisione dei piani di scarico dell'acqua, che l'Aiea ha condotto nell'arco degli ultimi due anni. Il governo giapponese non ha ancora annunciato una data precisa per l'avvio delle operazioni di scarico, che intende stabilire solo dopo aver ottenuto gli esiti della revisione effettuata dall'agenzia dell'Onu. (segue) (Git)