Brasile-Paraguay: Lula annuncia ripresa lavori Università di integrazione latinoamericana (2)

- Quello del campus universitario, che sorge nel municipio di Foz de Iguaçu, è l'ultimo progetto firmato dall'architetto Oscar Niemeyer, scomparso nel dicembre 2012. Il 16 marzo, durante l'insediamento dell'attuale direttore generale della centrale, il presidente Lula aveva assunto pubblicamente l'impegno a completare i lavori durante il suo mandato. A tal fine, il governo ha già stanziato 600 milioni di real (115 milioni di euro). Il termine per il completamento dei lavori è di tre anni. Nel corso della cerimonia sarà anche annunciato il trasferimento di 17 milioni di real (3,2 milioni di euro) per l'acquisto di attrezzature e arredi per 278 scuole dello stato di Paranà e la costruzione di alloggi popolari nel municipio di Foz do Iguaçu. (Brb)