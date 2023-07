Brasile: fatturato turismo cresce del 15,8 per cento annuo nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del turismo in Brasile ha registrato un fatturato di 73 miliardi di real (14 miliardi di euro) nel primo semestre del 2023, un valore superiore del 15,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo riferisce il ministero del Turismo in una nota in cui evidenzia che si tratta del migliore risultato degli ultimi 8 anni. Secondo la ministra del Turismo, Daniela Carneiro, i dati confermano solo che il settore è forte e che potrebbe registrare, entro la fine dell'anno, uno dei migliori ricavi della sua storia. "Questa prospettiva promettente riflette non solo il ritorno della fiducia da parte dei nostri viaggiatori, ma anche l'impegno di tutti coloro che sono coinvolti nel settore per offrire esperienze memorabili. Il turismo brasiliano è forte ed è pronto a deliziare e sorprendere coloro che scelgono di esplorare le nostre terre", ha sottolineato. (Brb)