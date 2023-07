Brasile: Lula annuncia inizio lavori ferrovia ovest-est nello stato di Bahia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fiol, la cui lunghezza prevista è di 1.527 chilometri, è composta di tre tratti. La ferrovia collegherà il futuro porto di Ilhéus alla città di Figueirópolis, nello stato di Tocantins, dove si congiungerà con la ferrovia nord-sud. La strada ferrata sarà sarà un corridoio per il flusso di migliaia di tonnellate di minerali dalla regione meridionale di Bahia e di grano dalla regione occidentale. Si stima che, una volta in funzione, le emissioni di gas serra attualmente generate dai camion utilizzati per i trasporti saranno ridotte dell'86 per cento. Il governo federale, insieme all'Agenzia nazionale dei trasporti Terrestri (Ant), sta lavorando alla concessione degli altri due tratti: Fiol II, tra Caetité e Barreiras, e Fiol III, da Barreiras a Figueirópolis, che attende licenza di installazione. (Brb)