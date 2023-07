Usa: dipartimento di Stato sconsiglia viaggi in Cina, "rischio arresti arbitrari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha inserito la Cina nella lista dei Paesi a rischio di "livello 3" per i viaggiatori statunitensi, sollecitando questi ultimi a "riconsiderare i viaggi" verso quel Paese asiatico. Secondo una nota del dipartimento, l'indicazione è legata al rischio di "applicazione arbitraria delle leggi locali" e di "detenzione illegale". Il dipartimento di Stato aveva già segnalato questo genere di rischi lo scorso marzo, sollecitando i viaggiatori statunitensi diretti in Cina a "esercitare ulteriore cautela". Un portavoce del dipartimento di Stato Usa ha dichiarato che la Cina "continua ad attuare la pratica" delle detenzioni illegali", e per tale ragione le autorità statunitensi hanno dovuto aggiornare le loro indicazioni ai viaggiatori. La decisione precede la visita a Pechino della segretaria del Tesoro statunitense Janet Yellen, in programma questa settimana. (Was)