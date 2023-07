Corea del Nord: Covid, apparentemente rimosso l'obbligo di indossare mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Corea del Nord avrebbero revocato l'obbligo di indossare mascherine varato in risposta alla pandemia di Covid-19. E' quanto sembra emergere da una serie di fotografie pubblicate dai media di Stato di quel Paese, nelle quali è possibile scorgere persone senza mascherine in luoghi pubblici come i teatri, in netto contrasto con le scene di alcuni mesi fa. Secondo fonti citate da "Radio Free Asia", l'obbligo è stato revocato il primo luglio, anche se dalla televisione di Stato nordcoreana non è giunto alcun annuncio ufficiale. Secondo le fonti, le autorità della Corea del Nord avevano già allentato gli obblighi da mesi, dopo aver riscontrato che l'uso delle mascherine comportava un aumento di problematiche come infezioni dermatologiche e oculari. (Git)