Medio Oriente: Cisgiordania, continua operazione Forze di difesa israeliane a Jenin

- Per il secondo giorno consecutivo, continua l’operazione delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella città di Jenin e nel campo profughi, dove nella notte Israele ha inviato oltre mille militari dei corpi speciali. Secondo l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, nuovi scontri sono scoppiati all’alba tra gruppi di giovani palestinesi e Idf, in particolare nei quartieri di Al Damej e Al Hawashin, all’interno del campo profughi, mentre diverse esplosioni si sono udite in diverse zone della città. Secondo “Wafa”, infatti, alcune abitazioni sono state colpite dall’artiglieria, le cui manovre sono accompagnate dai voli di ricognizione dell’aviazione militare israeliana. Secondo l’emittente panaraba “Al Arabiya”, inoltre, le Idf hanno effettuato un numero imprecisato di arresti tra gli abitanti della città. Come riferisce il quotidiano israeliano “Times of Israel”, secondo il vice governatore di Jenin, Kamal Abu al Roub, almeno 3.000 persone, sui circa 18.000 residenti, hanno lasciato il campo profughi finora. Un’ informazione confermata dalla portavoce dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa), Juliette Touma. Le autorità israeliane hanno negato di aver ordinato l’evacuazione del campo, spiegando che la popolazione sta fuggendo dagli scontri. “L’obiettivo di questa operazione su vasta scala è porre fine al ruolo di Jenin come ‘città di rifugio’ del terrorismo e la campagna durerà fin quando sarà necessario”, ha spiegato un funzionario del governo israeliano al “Times of Israel”. Questa mattina all’alba, intanto, scontri tra le Idf e gruppi di giovani palestinesi si sono verificati anche in altre città della Cisgiordania, in particolare a Gerico, dove un residente è stato ferito da colpi di arma da fuoco, e ad Al Bireh. L’agenzia di stampa palestinese “Maan”, inoltre, riferisce di scontri presso le città di Qalqiliya, Al Khader, Dheisheh (dove tensioni si sono verificate anche nel campo profughi), nel villaggio di Husan e in prossimità del posto di blocco di Qalandia, a nord di Gerusalemme. (Res)