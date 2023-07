Brasile: abusivismo edilizio e violazione sigilli, multa da 3 milioni di euro per Neymar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calciatore del Paris Saint Germain e della nazionale brasiliana Neymar da Silva Santos Junior è stato multato per abusivismo edilizio e violazione dei sigilli per un totale di 16 milioni di real (3 milioni di euro). La proprietà della famiglia del calciatore nel municipio di Mangaratiba, località lungo la Costa Verde, nello stato di Rio de Janeiro, era finita nella maglia dei controlli della polizia municipale lo scorso 23 giugno. Durante l'ispezione nella proprietà nel Condominio Aero Rurale gli agenti avevano riscontrato diverse violazioni urbanistiche e reati ambientali, in particolare relative alla deviazione di un fiume per poter creare un lago artificiale. (segue) (Brb)