Brasile: abusivismo edilizio e violazione sigilli, multa da 3 milioni di euro per Neymar (2)

- La polizia municipale ha inviato in procura una documentata denuncia, dettagliando tutti gli illeciti, tra cui: deviazione irregolare di un corso d'acqua, prelievo non autorizzato di acqua da un fiume senza autorizzazione, raccolta illecita di acqua per allestimento di un laghetto artificiale, spostamento di pietre e rocce senza autorizzazione, applicazione di sabbia da spiaggia senza autorizzazione ambientale, oltre che violazioni paesaggistiche. Nonostante l'apposizione dei sigilli il calciatore era stato ritratto in alcuni video, postati sui suoi profili delle reti sociali, mentre faceva il bagno nel laghetto sequestrato. (Brb)