Ucraina: Zelensky a "Cnn", Putin "debole", il suo potere "si sta sgretolando"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta di Vladimir Putin alla ribellione del gruppo paramilitare Wagner è stata "debole", e il presidente russo "sta perdendo il controllo sulla sua gente". Lo ha sostenuto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in una intervista concessa all'emittente televisiva "Cnn". "Abbiamo visto al reazione di Putin. E' stata debole", ha dichiarato Zelensky in una intervista registrata domenica. "Anzitutto, abbiamo visto che non ha il pieno controllo. Il fatto che Wagner si sia mossa in profondità in Russia e abbia preso il controllo di alcune regioni mostra quanto sia facile. Putin non controlla la situazione nelle regioni", ha affermato il presidente ucraino, secondo cui "Tutto quel potere verticale di cui disponeva si sta sgretolando". Secondo Zelensky, "rapporti dell'intelligence ucraina" mostrano che durante la rivolta il Cremlino stava prendendo il polso del sostegno dei russi al capo del gruppo Wagner, Evgenji Prigozhin, e avrebbe riscontrato che circa "metà dei russi sosteneva" la rivolta. (segue) (Was)