Ucraina: Zelensky a "Cnn", Putin "debole", il suo potere "si sta sgretolando" (2)

- Nel corso dell'intervista, Zelensky è tornato a criticare le fughe di informazioni nei media statunitensi in merito al conflitto in Ucraina e alle relazioni tra Kiev e i suoi partner occidentali: si è detto "sorpreso" che il suo recente incontro a Kiev col direttore della Central Intelligence Agency (Cia) sia trapelato sui media, e ha aggiunto a questo proposito che "con la Cia non abbiamo alcun segreto, perché abbiamo una buona relazione. I nostri servizi di intelligence si parlano l'un l'altro". Il presidente ucraino ha dichiarato nel fine settimana che la ribellione di Prigozhin "ha avuto un grande impatto sulla forza dei russi sul campo di battaglia", agevolando la controffensiva ucraina. Nell'intervista alla "Cnn", infine, Zelensky è tornato a escludere categoricamente qualsiasi concessione territoriale alla Russia, inclusa la Crimea: "Non possiamo immaginare un'Ucraina senza la Crimea. Finché la Crimea resta sotto occupazione russa, la guerra non può dirsi finita". (Was)