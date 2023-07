© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono rimaste ferite ieri pomeriggio in una esplosione verificatasi in un bar nel distretto Shimbashi di Tokyo. Lo riferiscono le autorità locali, secondo cui l'esplosione, causata probabilmente da una fuga di gas, ha innescato un incendio in un quartiere fitto di uffici e ristoranti. Tre dei quattro feriti verserebbero in gravi condizioni. (Git)