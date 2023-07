Imprese: social media, Meta pronta a lanciare l'app rivale di Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meta, la società di Marck Zuckerberg proprietaria dei social media Facebook e Instagram e della app di messaggistica Whatsapp, lancerà giovedì Threads, un nuovo sito di microblogging che punta a competere direttamente con Twitter, di proprietà di Elon Musk. Secondo specialisti e analisti del settore consultati dal "Wall Street Journal", il nuovo social media si prefigura come un concorrente formidabile per Twitter, che dopo l'acquisizione da parte di Musk è alle prese con continue controversie e polemiche, l'ultima delle quali legata alla decisione di limitare il numero massimo di messaggi visualizzabili dagli utenti: una decisione che punterebbe ad ostacolare i profili fasulli e i sistemi automatici di analisi e censura dei contenuti di cui si avvarrebbero le agenzie governative. Meta, come altri giganti tecnologici, ha una lunga esperienza nel mutuare soluzioni tecniche dei competitori, ottimizzarle e applicarle ai propri prodotti; la società di Zuckerberg potrà anche contare sul grande bacino di utenza di cui già dispone su Instagram: i nuovi utenti di Threads potranno mantenere il loro profilo e nome utente Instagram sul nuovo social media. Proprio in risposta al lancio di Threads, nei giorni scorsi Musk ha sfidato pubblicamente Zuckerberg a un incontro di lotta libera, che a detta del miliardario potrebbe avere per cornice il Colosseo a Roma. (Was)