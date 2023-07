Thailandia: accordo fra partiti progressisti per elezione presidente della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Phak Kao Klai (Andiamo avanti), vincitore delle ultime elezioni generali in Thailandia, ha raggiunto un accordo con il partito Pheu Thai (Per i thai), secondo alle elezioni, per il sostegno di un candidato comune a presidente della nuova Camera dei rappresentanti. I leader dei due partiti, Pita Limjaroenrat e Chonlanan Srikaew, hanno annunciato tramite una conferenza stampa congiunta la nomina a presidente della Camera di Wan Muhamad Noor Matha, veterano 79enne della politica thailandese originario della provincia meridionale di Yala, musulmano, leader del partito Pracharat - costola di Pheu Thai fondato nel 2018 - e già presidente della Camera tra il 1996 e il 2000. Pracharat è uno dei partiti minori che hanno aderito all'accordo con Phak Kao Klai e Pheu Thai per la formazione di un governo di coalizione dopo le elezioni del 14 maggio scorso. (segue) (Fim)