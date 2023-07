Thailandia: accordo fra partiti progressisti per elezione presidente della Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova Camera dei rappresentanti della Thailandia è riunita da ieri per eleggere il prossimo capo del governo, in una situazione di incertezza causata dalle indagini delle autorità elettorali a carico di Pita Limjaroenrat, leader del partito Phak Kao Klai vincitore delle ultime elezioni generali. Il voto per l'elezione del premier potrebbe svolgersi già la prossima settimana, ma con l'incertezza che ancora sulle prospettive di formazione di un governo di coalizione progressista, diversi analisti mettono in guardia da una transizione politica protratta, che potrebbe comportare anche ricadute economiche e finanziarie. (segue) (Fim)