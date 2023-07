Thailandia: accordo fra partiti progressisti per elezione presidente della Camera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pita è leader e unico candidato alla carica di primo ministro del partito Phak Kao Klai, che dopo l'elezione del 14 maggio ha intrapreso negoziati per la formazione di un nuovo governo di coalizione con altre formazioni politiche. Sirikanya Tansakun, vice leader del partito progressista, aveva dichiarato pochi giorni prima dell'apertura dell'indagine che i negoziati per la formazione del governo di coalizione proseguono speditamente. Dopo le elezioni Phak Kao Klai ha firmato un’intesa di massima per la costituzione di una coalizione di governo con sette altri partiti di opposizione. Secondo i media thailandesi, però, nelle ultime settimane le trattative tra i partiti progressisti hanno subito una battuta d'arresto, specie per quanto riguarda la distribuzione degli incarichi di governo. (segue) (Fim)