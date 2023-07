Thailandia: accordo fra partiti progressisti per elezione presidente della Camera (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione dovrebbe essere guidata proprio dal Phak Kao Klai e dal suo leader Pita Limjaroenrat, proposto come premier, e dovrebbe poter contare su almeno 312 seggi su 500 nella futura Camera dei rappresentati. Il principale partito di minoranza dovrebbe essere Pheu Thai, legato all’ex primo ministro Thaksin Shinawatra, che ha conquistato 141 seggi dopo le elezioni di questo mese. Le altre sei forze politiche della coalizione dovrebbero disporre, messe assieme, di circa 20 seggi. Secondo la stampa locale, il principale ostacolo all’accordo definitivo è costituito dal ruolo del presidente della Camera dei rappresentanti, che sia Phak Kao Klai che Pheu Thai vorrebbero nominare. Sirikanya si è detta oggi fiduciosa del fatto che Pheu Thai rimarrebbe nel governo anche se non dovesse ottenere la presidenza della Camera. Per essere varato, in ogni caso, il futuro esecutivo dovrà anche ottenere il sostegno di una parte dei 250 membri del Senato, tutti nominati dalla giunta militare attualmente al potere. (Fim)