Imprese: la Open Society di Soros licenzia il 40 per cento dei dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Open Society Foundations, l'organizzazione non profit fondata da George Soros, licenzierà "almeno il 40 per cento" dei suoi dipendenti a livello globale e riorganizzerà la propria struttura dirigenziale. Lo ha annunciato una portavoce della società. La fondazione, uno tra i principali finanziatori delle cause politiche progressiste negli Stati Uniti e altrove nel mondo, è ora guidata dal figlio maggiore di Soros, il 37enne Alex. La decisione di ridurre il personale e alleggerire l'organigramma è stata assunta mesi fa, e sarebbe legata proprio all'ascesa di Alex alla guida dell'impero di Soros, secondo fonti citate dal quotidiano "Wall Street Journal". Ad oggi la Open Society impiega circa 800 persone in 18 uffici nel mondo, e indirizza donazioni annuali per circa 1,5 miliardi di dollari. (Was)