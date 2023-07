Americhe: Brasile presenterà controproposta su accordo Ue-Mercosur a breve (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema era stato trattato nel corso del bilaterale tra la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il presidente brasiliano, che aveva espresso "preoccupazione" per il contenuto del protocollo aggiuntivo presentato dall'Ue per sbloccare l'intesa e superare le resistenze, soprattutto da parte della Francia, in merito a presunte inadempienze del Brasile su questioni ambientali. "Ho esposto alla presidente von der Leyen le preoccupazioni del Brasile per il protocollo aggiuntivo, che aumenta gli obblighi per il Brasile introducendo anche sanzioni in caso di mancato rispetto", aveva detto Lula in un punto stampa. "La premessa necessaria tra partner strategici è quella della fiducia reciproca e non della sfiducia e delle sanzioni", ha detto. Von der Leyen ha spiegato che il protocollo aggiuntivo deve intendersi come una base di discussione per poter arrivare a un'intesa. (segue) (Brb)