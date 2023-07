Americhe: Brasile presenterà controproposta su accordo Ue-Mercosur a breve (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il passaggio di consegne dall'Argentina al Brasile apre peraltro altri possibili scenari. Primo fra tutti il possibile rientro del Venezuela nel blocco. Lo aveva ribadito, preparando la riunione di domani, la sottosegretaria per l'America Latina e i Caraibi del ministero degli Esteri, Gisela Padovan. "Il Venezuela è stato sospeso dal Mercosur nel 2017 per mancato rispetto degli obblighi richiesti a qualsiasi membro che chiedesse di aderire all'accordo. Adesso riprendiamo il dialogo, interrotto da diversi anni con il Venezuela ed, evidentemente, in questo contesto di ripresa del dialogo che stiamo promuovendo con il Paese, questo argomento dovrà essere discusso a un certo punto. Non c'è previsione, ma è un problema che è nelle nostre priorità. Alla fine, vorremmo vedere il Venezuela reintegrato nel Mercosur", ha affermato. (Brb)