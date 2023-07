Giappone: piogge torrenziali nel sud del Paese, ordine di evacuazione per 360mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sud del Giappone è stato investito ieri da piogge torrenziali che hanno causato il cedimento di un ponte e innescato un ordine di evacuazione per 360mila residenti nell'area di Kumamoto. L'Agenzia meteorologica giapponese ha avvertito che i temporali e le piogge intense proseguiranno per l'intera giornata di oggi, e ha diramato un'allerta per possibili frane e smottamenti. Le cittadine di Yamato e Mashiki hanno registrato precipitazioni orarie sino a 82 millimetri, un record per il mese di luglio. A Yamato il maltempo ha causato il crollo di un ponte fluviale in cemento lungo 37 metri. (Git)