Pakistan: ministro Esteri Bhutto Zardari, non siamo nella "trappola del debito" della Cina

- Il Pakistan non è scivolato nella "trappola del debito" della Cina. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri pakistano, Bilawal Bhutto Zardari, in una intervista concessa al quotidiano "Nikkei" durante la sua visita ufficiale in Giappone. "Non è corretto affermare che il Pakistan si trovi nella trappola del debito cinese", ha affermato il ministro, secondo cui "la maggior parte dell'assistenza cinese al Pakistan assume la forma di investimenti o prestiti a tasso agevolato". Il Pakistan versa in forti difficoltà economiche e finanziarie, aggravate dalle alluvioni che il Paese ha subito lo scorso anno e dall'aumento dei prezzi globali di energia e generi alimentari. Le riserve di valuta estera della sua banca centrale ammontavano a soli 3,5 miliardi di dollari a metà del mese scorso, abbastanza per coprire appena un mese di importazioni. La spesa destinata ai progetti del Corridoio economico Cina-Pakistan, una componente importante della nuova Via della seta cinese, ha gravato significativamente sull'economia pakistana, e circa il 30 per cento del debito estero del Paese è detenuto dalla Cina. Bhutto Zardari ha escluso però che Islamabad possa vedersi costretta a cedere a Pechino il controllo di infrastrutture chiave come conseguenza del debito. (segue) (Git)